Ankaragücü'nden kritik galibiyet
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.
Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 Ankaragücü kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti.
Bu sonuçla Ankaragücü 26 puana yükseldi. Karagümrük ise 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.