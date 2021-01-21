Ankaragücü transferde bombaları patlattı

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü dört transfer birden açıkladı. Başkent ekibi, Senegalli forvet Aliou Badji ile 6 aylık sözleşme imzalarken orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, forvet mevkisinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü Kulübü transferleri açıkladı:

Yapılan törene Başkanımız Fatih MERT ile birlikte futbol şube sorumlumuz Faruk KOCA ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig’in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz.” dedi.

Satın alma opsiyonlu kiralanan santrafor Aliou Badji ile 6 aylık sözleşme imzalanırken orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, forvet mevkisinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.