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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Fenerbahçe'de çok rahat şampiyon olurduk ama...

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 00:37
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Fenerbahçe'de çok rahat şampiyon olurduk ama...

Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Müsabakayla ilgili konuşan İsmail Kartal, "İki takım için de zor maç. Kadıköy'de puan almanın zorluklarının bilincindeyiz. Dersimize iyi çalıştık. Ben Ankaragücü'nün sözleşmeli teknik direktörüyüm. Profesyonel bir insanım. Şu anda Ankaragücü'nün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ankaragücü'nü nasıl başarılı yerlere getiriz, bunun için çalışıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK RAHAT ŞAMPİYON OLURDUK"

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dönemi hakkında da konuşurken, "Aldığım puan ortada. Transfer yapamadık. O günkü şartlarda kulübün ekonomik şartları malum. Liderken Rize dönüşü kurşulandık. Kulübün ekonomik durumu o günkü şartlarda iyi değildi. Ben Fenerbahçe'de en iyisini yaptığımı düşünüyorum. O günden bugüne kadar bir şirket var. Kurşunlanma olayı bizi ve Fenerbahçe'yi geriye düşürdü. Fenerbahçe'ye kırgınlığım olmaz. Neden olsun? O günkü şartlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ersun hoca ile aynı puanı aldım ama biz şampiyon olamadık. O günkü şartlarda ekonomik koşullar ve talihsiz bir kurşunlanma olayı yaşadık. Bundan dolayı şampiyon olamadık. Yoksa çok rahat şampiyon olabiirdik." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 00:37
  1. Rize
  2. İsmail Kartal
  3. Ankaragücü
  4. Fenerbahçe

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