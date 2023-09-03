  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ankaragücü-Fenerbahçe canlı anlatım
Spor

Ankaragücü-Fenerbahçe canlı anlatım

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:48:00 - 2023-09-03 22:52:22
Ankaragücü-Fenerbahçe canlı anlatım

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı sizlerle!!!

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

41' Tadic'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Dzeko gelişine vurdu, top auta çıktı.

33' Ankaragücü'nde Cepas topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlerken sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci İrfan Can soluna gelen topta gole izin vermedi.

30' Fenerbahçe gol arayışlarını sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

7' Sarı Kart! Ankaragücü'nden Mert Çetin kartı gören isim.

1' Maç başladı.

Ankaragücü’nün ilk 11’i: Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

Fenerbahçe’nin ilk 11’i: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23