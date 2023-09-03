Ankaragücü-Fenerbahçe canlı anlatım
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı sizlerle!!!
46' İkinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
41' Tadic'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Dzeko gelişine vurdu, top auta çıktı.
33' Ankaragücü'nde Cepas topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlerken sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci İrfan Can soluna gelen topta gole izin vermedi.
30' Fenerbahçe gol arayışlarını sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
7' Sarı Kart! Ankaragücü'nden Mert Çetin kartı gören isim.
1' Maç başladı.
Ankaragücü’nün ilk 11’i: Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe
Fenerbahçe’nin ilk 11’i: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko