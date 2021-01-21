Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı devirdi
Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşılaştı. Ankara'daki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 16'da Florent Hadergjonaj (kendi kalesine) attı.
Ligde 3 maç sonra kazanan Ankaragücü, puanını 18'e yükseltti. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.
Ankaragücü gelecek hafta deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise Sivasspor'u konuk edecek.