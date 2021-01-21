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Spor Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı devirdi
Spor

Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı devirdi

Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:38:00 -
Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı devirdi

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşılaştı. Ankara'daki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 16'da Florent Hadergjonaj (kendi kalesine) attı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Ankaragücü, puanını 18'e yükseltti. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

Ankaragücü gelecek hafta deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise Sivasspor'u konuk edecek.

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