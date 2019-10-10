Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk edecek. Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede, son maçında Alanyaspor'u mağlup eden siyah beyazlılar üç puan almak için sahaya çıkacak. Ankaragücü ise kendi evinde galibiyet peşinde koşacak. Peki, MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Maçın kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

Beşiktaş'ta sakatlıklar can yakıyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan N’Koudou yaklaşık 1 ay, Oğuzhan Özyakup yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş, evinde galip geldiği Alanyaspor müsabakasında üç futbolcusunu kaybetmişti. Ameliyat olan Dorukhan Toköz, sahalardan en az 5 ay uzak kalacak. Nkoudou'nun ise sahalara dönmesinin 1 ay süreceği kaydedildi.

Uzun sürenin ardından ilk 11'e dönen Oğuzhan Özyakup ise 2-3 haftalık periyodun ardından antrenmanlara başlayacak.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-4 Konyaspor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Sivasspor 3-1 Ankaragücü

Beşiktaş 2-0 Alanyaspor

Gaziantep FK 1-2 Başakşehir

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 8. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu