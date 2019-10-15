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Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

15 Ekim 2019 Salı 17:46
Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e umduğu gibi başlayamayan ve 8 haftada 8 puan toplayan Beşiktaş, milli maç arasının ardından lige fırtına gibi başlamanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip ligin 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçının detayları...

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

İşte, Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:46
  1. Trabzon
  2. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  3. Ankaragücü
  4. Beşiktaş
  5. Süper Lig

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