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Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'in 6.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi Erzurumspor sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 01:27
Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 90+1. dakikadaki golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın başında, Ankaragücü kırmızı kartla sarsıldı. Kone, 8. dakikada yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor oyunu Ankaragücü yarı alanına yıktı ve Hopf'un koruduğu kaleyi ablukaya aldı, ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Ev sahibi ekip, mücadelede tam 21 şut çekti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Kenan, ankaragücü'ne galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından, BB Erzurumspor 2 puanda kalırken, Ankaragücü ise, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 01:27
  1. Antalya
  2. Ankaragücü
  3. Erzurumspor
  4. BB Erzurumspor
  5. Süper Lig

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