Ankara'dan acı haber! "3 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Ankara Valiliği yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.09 Haziran 2019 Pazar 22:34
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yolaçtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir." denildi.
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