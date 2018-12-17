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Ankara'daki tren faciasında memurunun ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasıyla ilgili hareket memurunun ilk ifadesi ortaya çıktı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
Ankara'daki tren faciasında memurunun ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memurlarından Sinan Y. savcılığa ilk ifadesini verdi. Sinan Y. kazada üst yönetimi sorumlu olduğunu öne sürdü.

Başkent 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tren hareket memuru Sinan Y. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde kazada bir kusuru bulunmadığını söyledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın ulaştığı ifadede; Sinan Y. kazada kendisinin kusurlu olmadığını iddia ederken sorumluluğun üst yönetimde olduğunu öne sürdü.

"Benimle iletişime geçmediler"

Sinan Y. ifadesinde meydana kazanın iletişim kopukluğundan kaynaklandığını iddia etti. Sinan Y. tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını iddia etti.

"Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmedi"

İetişimsizlik ve bilgi eksikliğinden kazaya yol açtığını yineleyen Sinan Y. devamla şunları söyledi.

"Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı"

st yönetimin gerekli önemli almadı"

Sinan Y. ifadesinin sonunda şu ifadelere yer verdi.

"Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum"

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
  1. Ankara'da tren faciası
  2. Ankara Cumhuriyet Savcılığı

YORUM YAZ

  • Hulusi Hulusi 1 sa önce
    ÜLKEMİZDE KÖPRÜ YAPIMINDA ÇALIŞAN JAPON MÜHENDİS, HALAT KOPTUĞU İÇİN İNTİHAR EDİYOR. SİNYALİZASYON OLMADIĞI İÇİN VATANDAŞLARIN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASI SONRASI, ULAŞTIRMA BAKANI OLAN ZAT-I MUHTEREM HALA KOLTUĞUNDA.
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" bu soz daha dogru. Bu sistemleri bu sekilde isletmesini yapan kim varsa bakanindan eski basbakanina simdiki meclis baskani hesap vermeli. Insan hayati bu kadar ucuz olmamalidir
  • Temel KılıçTemel Kılıç2 sa önce
    Demek ki,hızlı trene Hat 1 kapatılmış o sâniyelerde.Bir kapatma ve zorunlu olarak bir kapatıcı var.Tren kendisine açılan hatta girer.Burada bir geçişdirme ve ayak oyunları seziliyor.Bir sabote olmadığı ne ma'lûm? Burada bilmeyerek veya bilerek bir iletişimsizlik kokusu var.Kazâya sebebi yetin sağlıklı tesbît ve teşhîsi gerekiyor.

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