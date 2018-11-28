Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Keçiören'den aday olma olasılığının kuvvetli olduğu iddia edildi.

Habertük yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz yıl görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Ankara'da Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterilme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

Alçı, bugünkü yazısında Osman Gökçek'in 31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören'den aday gösterilmesi ve seçimleri kazanması durumunda tıpkı babası gibi 36 yaşında Keçiören belediye başkanı olacağını kaydetti.

"Keçiören belediye başkanı olacak"

Negahan Alçı'nın "CHP’de kimin adı, neresi için, nasıl geçiyor?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ankara demişken kulağıma sağlam kaynaklardan gelen bir bilgiyi daha vereyim: Uzun yıllardır ilk kez Melih Gökçek’in aday olmadığı bir seçimde oğlu Osman Gökçek’in AK Parti’den Keçiören belediye başkan adayı olarak gösterilme olasılığı oldukça kuvvetli. Ne ilginç bir tesadüf ki 1984 yılında Melih Gökçek Keçiören Belediye Başkanı olduğunda 36 yaşındaydı. Oğul Gökçek de 2019 seçimlerinde sandıktan galip çıkarsa tıpkı babası gibi 36 yaşında Keçiören belediye başkanı olacak."