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Aktüel Ankara'daki mevsimlik tarım işçilerine "hijyen paketi" dağıtıldı
Aktüel

Ankara'daki mevsimlik tarım işçilerine "hijyen paketi" dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:26:26 -
Ankara'daki mevsimlik tarım işçilerine "hijyen paketi" dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente gelen mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yükselmesinin ardından kent genelinde uygulanan hijyen tedbirlerinin artarak sürdüğü bildirildi.

Açıklamaya göre Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, çevre ilçelerdeki mevsimlik tarım işçilerine sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), maske ve el dezenfektanından oluşan hijyen paketleri dağıtıldı.

Kahramankazan ilçesinden başlatılan hijyen paketi dağıtımı, Akyurt ve Kalecik ilçeleriyle devam etti. Dağıtımı gerçekleştiren Sağlık İşleri ekipleri, aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere salgından korunmak için yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

- 500'den fazla tarım işçisine hijyen paketi dağıtıldı

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Akyurt ve Kalecik'te tarım alanlarına kurdukları çadırlarda, aileleriyle birlikte kalan 500'den fazla işçiye yardım eli uzattıklarını kaydetti. Geçen hafta başladıkları yardım çalışmalarına Kalecik ve Akyurt ilçelerinde devam ettiklerini anlatan Aslan, "Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçilerimize dezenfektan ve maske yardımında bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda, tarım işçilerimizin daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmelerini sağlamak için de gayret göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.

- Mevsimlik tarım işçileri memnuniyetlerini dile getirdi

Açıklamada, görüşlerine yer verilen mevsimlik işçilerden Mehmet Ekik, "Hasat toplamak için nisandan ekim ayına kadar Ankara'da kalıyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Hayatta görmediğimiz bir hizmet bu." dedi.

Ali Kayalı ise çalışmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldiklerini ve nisan ayından bu yana zor şartlarda Ankaralılara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kayalı, "Bugün bizlere Ankara Büyükşehir Belediyesinden yardım geldi. Bundan sonra daha sık yardımlar alacağımızı düşüyoruz." ifadesini kullandı.

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