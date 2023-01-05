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Sağlık Ankara'daki Engelli Diş Tedavi Merkezi 2 bin engelliye hizmet verdi
Sağlık

Ankara'daki Engelli Diş Tedavi Merkezi 2 bin engelliye hizmet verdi

Sağlık Bakanlığınca 3 yıl önce engellilere yönelik hayata geçirilen ve Ankara'nın pilot il olarak belirlendiği diş tedavi merkezinde 2 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:38:00 -
Ankara'daki Engelli Diş Tedavi Merkezi 2 bin engelliye hizmet verdi

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Engelli Diş Tedavi Merkezinde görev yapan Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Barış Eren Oral, uygulamayla şu ana kadar otizm, down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği bulunan engellilere dolgu, diş çekimi ve kanal tedavisi yapıldığını söyledi. Üç yıl içinde yaklaşık 2 bin engelliye hizmet verdiklerini ifade eden Oral, yalnızca bir yılda 510 engellinin diş tedavisinin yapıldığını anlattı.

Bu yıl sayıları 25’e yükselecek

Özel gereksinimi bulunanlar için ağız ve diş sağlığının korunmasının sağlıklı kişilere göre daha zor olduğunu, bu durumun hem engelli hem de yakınları için hayatı zorlaştırdığını ifade eden Oral, Türkiye genelinde engelli diş tedavi merkezi sayısının yıl içinde 25'e yükseleceği bilgisini verdi. Bu merkezler aracılığıyla engellilerin sağlık sorunlarını büyük oranda çözdüklerini anlatan Oral, "Bu kişilerin en büyük sorunları ağız hijyeninin sağlanamaması. Engelliler için ağız ve diş sağlığının korunması büyük önem taşıyor” dedi.

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