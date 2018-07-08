Ankara'da yoğun mesai! 10 bin polis görev alacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 17 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

KARŞI ATAK TİMLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak.

Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.