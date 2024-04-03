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Gündem Ankara’da yangın paniği! Alevler birçok ilçeden görüldü
Gündem

Ankara’da yangın paniği! Alevler birçok ilçeden görüldü

Yeniakit Publisher
2024-04-03 17:18:00 - 2024-04-03 17:19:15

İstanbul’da dün bir gece kulübünde yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Ankara’daki İvedik Sanayi Bölgesi’nden yükselen dumanlar korkuttu…

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda lastikler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu. Yangının rüzgarın etkisiyle daha da büyüdüğü kaydediliyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede park halinde bulunan iki aracın da alevlerin arasında kaldığı ve yandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangını söndürebilmek için aralıksız müdahale ediyor.


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"Henüz net çıkış sebebini bilmiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihbarın açık alanda hurdalık ve lastik yangını olarak yapıldığını söyledi.

Yangının meydana geldiği açık alanda fabrikaların bitişik nizam faaliyet gösterdiğini ifade eden Çeri, şunları kaydetti:

"Henüz net çıkış sebebini bilmiyoruz, ancak bize ilk ihbar açık alanda hurdalık alanda çöp yangını olarak geldi. Tüm itfaiye istasyonlarımız, izindeki itfaiyecilerimiz bölgede. Diğer birimlerden hava desteği de istedik. Şu anda bölgeye bir tanesi intikal etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bölgeye daha fazla ilerlemeden kesmeye çalışıyoruz. Can kaybı yok. Rüzgar çok etkili maalesef. Çok etkili ve açık alanda çok lastik yığılmış. yakın dükkanlar birbirlerine bahçeleri sürekli lastik yığılmış. Maalesef sirayetler söz konusu. Bunun havadan müdahale edilen yerden müdahaleyle engellemeye çalışıyoruz."

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