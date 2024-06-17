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Yaşam Ankara'da vinç yol tabelasına çarptı
Yaşam

Ankara'da vinç yol tabelasına çarptı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 01:07:00 -
Ankara'da vinç yol tabelasına çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, vinçin yol tabelasına çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle Batı bulvarında meydana geldi. S.A (30) idaresindeki 06 CYV 742 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü S.A. ile araçta bulunan yeğeni L.A. (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan L.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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