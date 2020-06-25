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Aktüel

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:32:50 -
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yaptıkları ve sağladıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

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