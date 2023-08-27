  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muşlu şehit Erkan Selçuk defnedildi!

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber

O Türk şirketinden 62 milyon dolarlık ihracat rekoru: Sıradaki yatırımı Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre

İYİ Parti kurucusundan Akşener'e tepki: Ondan ancak çakma ‘Tomris’ olur

Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı

Hiçbir CHP'linin söyleyemediğini Murat Emir söyledi!

Bir ilimizde tedirgin eden gelişme! Yabancı jeofizik mühendisi buldu hem de yerin 50 metre altında

Apple’a devi ateş eden tarihi kroşe attı: Yeni güncelleme ile Android'te dehşet hızlanıyor! İşte bu beklenmedik şok karar

Bakan Şimşek'ten ekonominin geleceğine ilişkin umut veren açıklama
Yerel Ankara’da tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı
Yerel

Ankara’da tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 09:26:00 -
Ankara’da tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay Altındağ İlçesi Kavaklı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülseren K. henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle omzundan vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol omzuna çok sayıda saçma isabet eden kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler omzundan yaralanan kadına ateş açan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

24 saat tüfekle nöbet tutuyor
24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Yaşam

24 saat tüfekle nöbet tutuyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayşe Y. boşanma aşamasındaki eşini tüfekle öldürdü
Ayşe Y. boşanma aşamasındaki eşini tüfekle öldürdü

Gündem

Ayşe Y. boşanma aşamasındaki eşini tüfekle öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23