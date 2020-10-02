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Yerel Ankara'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu hale geldi
Yerel

Ankara'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu hale geldi

Ankara'da tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:11:00 - 2020-10-02 22:17:28
Ankara'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu hale geldi

Yenit tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her geçen gün yeni kararlar alınıyor. Son olarak Ankara Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında HES kodu bulundurma zorunluluğu getirdi.

Toplu taşımaya HES zorunluluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Belediyeden açıklama

Belediye tarafından yapılan çıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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