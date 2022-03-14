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Ekonomi Ankara'da toplu taşıma sonrası bir zam da ekmeğe!
Ekonomi

Ankara'da toplu taşıma sonrası bir zam da ekmeğe!

Ankara'da toplu taşımadan sonra ekmeğe de zam yapıldı. 2 lira 25 kuruş olan 200 gram ekmek artık 2 lira 75 kuruşa satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 10:31:00 - 2022-03-14 12:48:20
Ankara'da toplu taşıma sonrası bir zam da ekmeğe!

Şubat ayında Ankara Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği'ne başvuran Fırıncılar Odası ekmeğe zam talebini yineledi. Başvuru sonrası ekmeğe zam yapılması kararı alındı.

15 Mart'tan itibaren zamlı ekmek fiyatları...

Zamlı fiyatlar 15 Mart itibariyle uygulanacak. Zamlarla birlikte 200 gram normal ekmeğin fiyatı 2.25 liradan 2.75 liraya, 400 gramlık Ata Ekmeği'nin fiyatı 4.50 liradan 5.50 liraya, 20 gramlık tam buğday ekmeğinin fiyatı 3.75 liradan 5 liraya, köy ekmeğinin fiyatı ise 3.75 liradan 4 liraya çıkacak.

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