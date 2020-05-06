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Aktüel

Ankara'da tiner dolum tesisinde yangın: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:32:51 -
Ankara'da tiner dolum tesisinde yangın: 2 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir tiner dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Saray Mahallesi'nde tiner dolumu yapan bir tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği yangını, itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı sırada iş yerinde çalışan 5 kişiden üçü dışarı çıkmayı başardı. Dışarı çıkamayan Hasan Basri Özen (18) ve kimya mühendisi Tolga Alıcı (34) hayatını kaybetti.

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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