Ankara’da terör estiren Yavaş’a sendika tepkisi!

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHP’li belediyelerin bazı belediyelerde başa geçmesi ile eski Türkiye’de kalan bazı uygulamalar da geri gelmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mansur Yavaş tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na gönderilen genelge ile çalışanların sakal bırakması yasaklanarak, kravat takmaları zorunlu hale getirildi.

CHP baskı demek

CHP’nin seçimlerden önce baharı vadettiğini ama çalışanlara 4 aydır kara kışı yaşattığını söyleyen Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, “Bütün işi gücü bırakıp emekçinin saçıyla, sakalıyla uğraşmaya başladılar. Yasakçı yönetmeliği bir mobbing uygulaması olarak kullanıyorlar. Belediye emekçilerinin ekmeği ile oynayan CHP’li belediyelerin saç sakal, kılık kıyafetle uğraşması bizim için hiç şaşırtıcı olmadı. Çünkü CHP demek yasakçılık, baskıcılık demek. Bu çağdışı ilkel yönetmeliğe 6 yıldır direniyoruz, bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz. 1980 darbesinin ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Bu tür baskılarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. CHP’li belediyelerin senaryolarının önüne geçeceğiz. Bu konuların, baskıların, mobbinglerin sonuna kadar takipçisiyiz. Elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Tek bildikleri sakal düşmanlığı

Çalışanların haklı istekleri doğrultusunda başarı elde edebileceklerini ifade eden Yaz, “Darbe artığı olan başörtüsü yasağını haklı mücadelemizle tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Şimdi de sakal yasağı ve kravat dayatmasını çöp tenekesine gömeceğiz. Yasağa karşı direnişimiz devam edecek. İnsanca yaşamanın ve insana yaraşır bir çalışma hayatını inşa etmek için bu dayatmaları kabul etmiyoruz. İnsan onuruna, insanın saygınlığına uygun bir çalışma ortamının inşa edilmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.