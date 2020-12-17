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Aktüel Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi vatandaşların şikayeti üzerine değiştirildi
Aktüel

Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi vatandaşların şikayeti üzerine değiştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:33:11 -
Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi vatandaşların şikayeti üzerine değiştirildi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla zor telaffuz edilen "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi, "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.

Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla, 1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.

Levhanın değiştirildiğini gören mahalle sakinleri ve esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.

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