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Ankara'da tefecilerine darbe: 14 kişi gözaltında

Başkent’te tefecilik yapan kişilere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda pos cihazı ve kredi kartıyla birlikte haksız kazanç olan 250 bin TL nakit para yakalandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:10
Ankara'da tefecilerine darbe: 14 kişi gözaltında

Ankara’da, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde, tefecilik yöntemiyle yani, herhangi bir hizmet ve mal alımı olmaksızın kredi kartlarından faiz karşılığında çekim yaparak mağdur vatandaşlar üzerinden haksız kazanç temin eden iş yerleri tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan iş yerlerine, yasal izinler alındıktan sonra eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 

Haksız kazanç olan 250 bin TL ele geçirildi 

Gösteriş amaçlı kurulan lokanta, ambalajcı ve kuyumcu gibi iş yerlerinde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait 261 adet kredi kartı ve kredi kartlarından yapılan işlemlere ait dokümanlar, çok sayıda pos cihazı, para sayma makinesi, başka firmalara ait yazar kasalar, ajanda, 1 adet tabanca ve mağdurlardan faizle kazanıldığı tespit edilen 250 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:10
  1. Ankara
  2. polis
  3. operasyon
  4. kredi kartı

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