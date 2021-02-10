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Yerel Ankara'da tedirgin eden görüntü
Yerel

Ankara'da tedirgin eden görüntü

Başkent'te Ankara Çayı'nın bir süre kırmızı renkte akması vatandaşları tedirgin etti. Yetkililer sudan numune alarak inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:58:00 -
Ankara'da tedirgin eden görüntü

Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

Vatandaşlar tedirgin oldu

Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı. İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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