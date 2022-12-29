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Aktüel Ankara’da Sürpriz Görüşme! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Fatih Terim ile online görüştü
Aktüel

Ankara’da Sürpriz Görüşme! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Fatih Terim ile online görüştü

EkoAvrasya Vakfı’nın Ankara’da yapılan toplantısına dün konuşmacı olarak katılan Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Fatih Terim arasında ilginç bir an yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 17:38:00 -
Ankara’da Sürpriz Görüşme! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Fatih Terim ile online görüştü

Fatih Terim’in avukatı olan Av. Dr. Candaş Gürol’un telefonu aracılığı ile ikili, online bir görüşme gerçekleştirdi. İlgi çeken bu anlarda samimi sıcak bir sohbete tanık olundu. Face Time üzerinden Tatar’ın Terim’i KKTC’ye davet etmesi üzerine deneyimli hocanın, Avukatına “Candaş, not al, sözümüz söz olsun. Mutlaka gidiyoruz” demesi herkesi neşelendirdi. Görüşmede ayrıca Fatih Terim, Tatar’a KKTC için verilen mücadele için başarılar diledi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)’nın düzenlediği, “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Kabulü” toplantısında Tatar; “Birlik ve beraberlik içerisinde Doğu Akdeniz’de bir Türk devletinin yer alıp gelişmesi, Türk milletinin gururu olacak. KKTC’de demokratik mekanizmaların çalıştığı yeni dönemde ilişkilerin geliştirilmesi önem taşıyor ve iş birliklerinin artırılması ile KKTC’nin yapısının geliştirileceğine inanıyorum” demişti.

Karşılıklı iyi niyetler iletilen bu görüşme, tebessüm ettirdi. Yeni yılda beklenen buluşmalar arasına bu keyifli görüşme girdi.

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