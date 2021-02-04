Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Bahçeli ile görüşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi.

Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

Erdoğan sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yeni anayasanın sinyallerini verip "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den destek geldi

Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti. Bahçeli, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" demişti.