THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ankara'da stepneden 350 bin liralık uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir arabanın yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş piyasa değeri 350 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:24
Ankara'da stepneden 350 bin liralık uyuşturucu çıktı

Ankara polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda, araba yedek lastiğinin (stepne) içine gizlenmiş piyasa değeri 350 bin TL olan 17 bin 400 extacy hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D. D. ile B.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.D. ile B.Ç.'ye ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. D. D. ve B.Ç. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada stepne içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 17 bin 400 extacy hap ele geçirdi. Şüpheli D.D. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:24
  1. Ankara
  2. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta epilasyon cihazı hırsızlık çetesini çökertti
    1. Uşak'ta epilasyon cihazı hırsızlık..
    2. Aydın'da polis ekiplerini alarma..
    3. Ankara'da stepneden 350 bin liralık..
    4. Zirvenin gözü bu maçta!
    5. Ülkede 287 mahkum serbest bırakıldı!
    6. İBB Başkanı Mevlüt Uysal 2018-2019..
    7. Buket Aydın trafik kazası geçirdi
    8. Lübnan İsrail'e ateş püskürdü!
    9. Şimdi Donald Trump düşünsün! Rusya'dan..
    10. Fetullah Gülen'in kardeşinin cezası..
    11. TSK'dan PKK'ya ağır darbe!
    12. Bilal Erdoğan: En itibarlı..
    13. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    14. Trabzon'da toprak kayması meydana geldi
    15. Fenerbahçe, Cocu'nun istifasını..
    16. Rize’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi..
    17. Ünlü sunucudan sert tepki! "Adamsanız..
    18. Köseoğlu: Hakim ve savcı sayısı yıl..
    19. Rusya'dan dolara kritik darbe
    20. Elazığ'da 5 yaşındaki çocuktan acı haber
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”