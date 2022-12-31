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Aktüel Ankara'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Ankara'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 22:37:00 -
Ankara'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak'taki İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan olayda, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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