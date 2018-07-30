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Ankara'da silahlı çatışma: 1 kişi ağır yaralı

Araç içinde alkol aldıkları öğrenilen gençler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 1 kişi ağır yaralandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:45
Ankara'da silahlı çatışma: 1 kişi ağır yaralı

Olay gece yarısından sonra saat 00.55’te Ankara, Beypazarı ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı market önünde, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan ve durumu ağır olan F. K. ile karşılaşarak olay yerine ambulans istedi.

Olayla ilgili olarak K. H. gözaltına alındı. Güvenlik çemberine alınan olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Ağır yaralanan F. K. Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:45
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