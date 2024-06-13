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Yaşam Ankara’da silahlar konuştu: 1 ölü
Yaşam

Ankara’da silahlar konuştu: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-06-13 01:09:00 -
Ankara’da silahlar konuştu: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. isimli şahıs F.O.’yu tabanca ile vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanan F.S. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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