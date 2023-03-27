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Gündem Ankara'da sıcak saatler! Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gündem

Ankara'da sıcak saatler! Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:17:00 - 2023-03-27 17:18:32
Ankara'da sıcak saatler! Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçiye, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentiler yinelendi.

Edinilen bilgilere göre, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçiye, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanmalarının ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

PKK/PYD/YPG ve sözde SDG’nin Türkiye’ye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetleri Büyükelçinin dikkatine bir kez daha getirildi. Büyükelçiye, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentiler de yinelendi.

Bu çerçevede, Fransa’nın, PKK’nın Suriye’deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi; Türkiye’nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi talep edildiği öğrenildi.

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