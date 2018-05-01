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Ankara'da seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Ankara'da bir trafik polisinin kullandığı araç, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında kullanılamaz hale geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 21:00
Ankara'da seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Mesai sonrası evine dönmek üzere yola çıkan Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Çetin'in aracı, Eskişehir yolundan Ümitköy istikametine seyir halindeyken, Beştepe Mahallesi civarında aniden alev aldı.

Güçlükle araçtan inen Çetin, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak bu çabanın yetersiz kalması nedeniyle yangın söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Murat Çetin, yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:00
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. Beştepe
  5. Yangın

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