Ankara’da sahte “engelli raporu” operasyonu: 23 kişi yakalandı
Ankara'da kamu hastanelerinde sahte evrakla "engelli raporu" çıkararak kişilerin emekli olmasını sağlayan kişilere yönelik Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 14 Haziran günü bazı kamu hastanelerinde sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkararak kişilerin emekli olmasını sağlayan ve bu yöntemle kamuyu zarara uğratan 23 şüpheli, ilimiz merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır."