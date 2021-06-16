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Gündem Ankara’da sahte “engelli raporu” operasyonu: 23 kişi yakalandı
Gündem

Ankara’da sahte “engelli raporu” operasyonu: 23 kişi yakalandı

Ankara'da kamu hastanelerinde sahte evrakla "engelli raporu" çıkararak kişilerin emekli olmasını sağlayan kişilere yönelik Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 00:19:00 - 2021-06-16 00:34:34
Ankara’da sahte “engelli raporu” operasyonu: 23 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 14 Haziran günü bazı kamu hastanelerinde sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkararak kişilerin emekli olmasını sağlayan ve bu yöntemle kamuyu zarara uğratan 23 şüpheli, ilimiz merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır."

 

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