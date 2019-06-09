0553 313 94 23

Ankara'da sağanak sürprizi! Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.

09 Haziran 2019 Pazar 18:50
Ankara'da sağanak sürprizi! Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Şiddetli yağış çok sayıda aracın mahsur kalmasına yol açtı. 

Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.

İlçede sağanak devam ederken, belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:50
  1. Ankara
  2. Etimesgut
  3. Şiddetli sağanak yağış
  4. yağmur
  5. su baskınları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günel, bayram tatilini Kuşadası’nı geçiren tatilcilere teşekkür etti
    1. Günel, bayram tatilini Kuşadası’nı..
    2. Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi..
    3. Esra’nın vasiyeti yerine getirildi
    4. Arazi kavgasında ölenler toprağa verildi
    5. 2 kardeş kazada feci şekilde can verdi
    6. Üniversitenin elektriği güneşten
    7. Fenerbahçe Beko, final serisine..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    9. 69 gündür açlık grevindeki..
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    11. Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
    12. Milletvekili Dikbayır, şehit..
    13. Saldırılar dijital haberciliğin önüne..
    14. Yanardağ patladı, külleri 7 bin..
    15. Elazığspor’un borcu 45 milyon476 bin..
    16. Keçiboynuzu nedir? Neden keçiboynuzu..
    17. Ankara'da sağanak sürprizi! Cadde ve..
    18. Kuşadası Kirazlı Kiraz Festivali 7 yıl..
    19. Kaz Dağları'nda korkutan çöplük yangını
    20. Hong Kong’da yüzbinler Çin’e karşı..
    21. Almanya'dan Filistin'e destek
    22. Çin'den ABD ve İngiliz gazetelerine..
    23. Bayram dönüşü çileye döndü
    24. O kedi yavrularını korumak isterken..
    25. İran'da Hamaney'den 619 mahkuma af ve..
    26. İtiraf etti! İmamoğlu'ndan 'Valiye it..
    27. Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü..
    28. Tunceli'de ' bal arısı' dehşeti! Ölü..
    29. Şehit Uzman Çavuş Sağlam için mevlit..
    30. Makas terörü zanlıları tutuklama..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler