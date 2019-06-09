Ankara'da sağanak sürprizi! Cadde ve sokaklar göle döndü Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Şiddetli yağış çok sayıda aracın mahsur kalmasına yol açtı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. İlçede sağanak devam ederken, belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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