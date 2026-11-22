Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu!
İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu olurken, Adil Tek, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu olurken, Adil Tek, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bu hafta yurdun birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Bu kış genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydeden Adil Tek, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi.
"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK" Adil Tek, A Haber yayınında şu ifadeleri kullandı:
"Çok yakın zamanda İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Geçen seneye benzer bir kış bizi bekliyor. Geçen sene İstanbul'da kış çok sert geçmedi. 1 Ocak 2026'da zeminde bir parça kar tutmuştu. Benzer bir tablo bu sene İstanbul için geçerli olacak gibi gözüküyor. Ama arada sert ve soğuk hava girebilir o da İstanbul'da kar yağışı yapabilir. Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu da kar yağışı olasılığını azaltıyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir.
İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23