"Çok yakın zamanda İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Geçen seneye benzer bir kış bizi bekliyor. Geçen sene İstanbul'da kış çok sert geçmedi. 1 Ocak 2026'da zeminde bir parça kar tutmuştu. Benzer bir tablo bu sene İstanbul için geçerli olacak gibi gözüküyor. Ama arada sert ve soğuk hava girebilir o da İstanbul'da kar yağışı yapabilir. Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu da kar yağışı olasılığını azaltıyor.