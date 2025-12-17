Ankara'da prestijli yaşam ve kazançlı yatırımın adresi İncek İmperyum Projesi satışa çıktı

Gayrimenkul sektöründe markalı konut yatırımlarının son yıllarda hızla arttığı Ankara’nın Gölbaşı bölgesi, yepyeni bir projeyle değerine değer katmaya hazırlanıyor. 24 katlı iki bloktan meydana gelmekte olan İncek İmperyum projesi, yatırım ve oturum amacıyla ev alacaklara eşsiz fırsatlar sunuyor. Başkent Ankara’nın gözde lokasyonu Gölbaşı’na bağlı İncek bölgesinde konumlandırılan İncek İmperyum projesi, 3 bin 828 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçiriliyor. Alternatif metrekarelerde tasarlanmış ferah konut seçeneklerinin yer aldığı projede toplam 350 daire bulunuyor. Proje kapsamında yer alan 1+1 daireler net 45 metrekare, 2+1 daireler ise net 71 metrekare büyüklüğüyle öne çıkıyor.

CAZİP ÖDEME AVANTAJLARIYLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

İncek İmperyum projesi kapsamında konut alıcılarına cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Ev almak isteyenlere sunulan ödeme planına göre 79.000 TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabiliyor.

1+1 Daireler

Peşinat: 1.899.000 TL

20 ay boyunca 79.000 TL taksit

taksit Toplam satış bedeli: 3.340.000 TL

2+1 Daireler

Peşinat: 2.899.000 TL

16 ay boyunca sabit fiyat garantili 99.000 TL taksit

taksit Toplam satış bedeli: 4.450.000 TL

GÜVENLİ KONUTLARDA NİTELİKLİ YAŞAM

Geçmişten gelen tecrübesi ve gelecekten aldığı ilhamla yatırımlarını sürdüren İmas İnşaat’ın yeni projesi İncek İmperyum, modern mimarisi, fonksiyonel konut alternatifleri, yaşama değer katacak sosyal donatı alanları ve üst düzey malzeme kalitesiyle benzersiz bir hayatın kapısını aralıyor. Güncel deprem yönetmeliğine göre, en yeni inşaat teknolojileri kullanılarak inşa edilmekte olan projede açık yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve çocuk oyun alanları gibi seçenekler bir arada sunuluyor. Akıllı bina yönetim sisteminin yer aldığı projede ayrıca 7/24 güvenlik hizmeti de bulunuyor. Öte yandan proje kapsamında her daire için özel olarak ayrılmış otopark alanı yer alıyor.

LOKASYON AVANTAJIYLA YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ İNCEK PREMİUM’DA

Rezidans konforunu cazip fırsatlarla yatırımcısına sunan İncek İmperyum, İncek Bulvarı’na 2 dakikalık mesafesiyle öne çıkıyor. Kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanan Dodurga-İncek Bulvar bağlantısına yanı başındaki konumuyla dikkat çeken proje, üniversitelere, eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve ticaret akslarına olan yakınlığıyla eşsiz bir lokasyon avantajı sunuyor.