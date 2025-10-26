  • İSTANBUL
Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1'i öldü, 1'i yaralandı
Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu yanındaki pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu. Şahıs kaçarken, Gazi Karaca hayatını kaybetti. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

