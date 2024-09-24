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Gündem Ankara'da polisle çatışmaya giren şahıs öldürüldü!
Gündem

Ankara'da polisle çatışmaya giren şahıs öldürüldü!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da polisle çatışmaya giren şahıs öldürüldü!

Ankara'da, hakkında çok sayıda suça karışmış, aranma kaydı olan iki şahıs, 'dur' ihtarına uymadıkları polis ekiplerine silahla saldırdı. Polislerin de savunma amaçlı açılan ateşe karşılık vermesi üzerine saldırganlardan biri ölürken, diğeri yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, devriye görevini icra eden ilçe emniyet polisleri F.C.Ö. ile H.S., o esnada aranması bulunan M.E. ile S.K.’yi gördü ve içerisinde bulundukları araçtan inmesi için ikaz etti.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polislere silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateşe kendilerini savunmak için karşılık veren polislerden kaçan saldırganlar araçla olay yerinden ayrıldı. Arabada bulunan dört kişiyi yakalamak için harekete geçen ekipler, park halinde buldukları otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen S.K.’nin hayatını kaybettiği ve hakkında 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hafif yaralı M.E.’nin ise 19 suç kaydının bulunduğu, tedavisinin ardından gözaltına alındığı aktarıldı. Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği olayda, polis memuru F.C.Ö. ile H.S.’nin ise ifadesine başvurulduğu belirtildi.

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