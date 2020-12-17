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Aktüel Ankara'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Ankara'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:13:30 -
Ankara'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen M.Ç. ve S.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Sahte paraları büfe, bakkal ve marketlerden gıda maddesi ve sigara alarak piyasaya soktuğu belirlenen zanlılar, İstanbul'dan Ankara'ya gelişlerinde Kahramankazan gişelerinde gözaltına alındı.

Zanlıların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk altlarına gizlenen sahte 33 bin 850 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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