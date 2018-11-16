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Ankara'da piyasa değeri 120 bin lira değerinin üzerinde kaçak sigaraya el konuldu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yurda kaçak yollara sokulan 20 bin 300 paket sigarayı Dikmen bölgesinde depoladıkları ortaya çıkan 2 şüpheli yapılan baskında gözaltına alındı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:31
Ankara'da piyasa değeri 120 bin lira değerinin üzerinde kaçak sigaraya el konuldu

Şüphelilerin kaçak sigaraları Doğu ve Güneydoğu illerinden naklettikleri tespit edilirken, Plaka Tanıma Sistemi'ne(PTS)takılarak polise deşifre olmanın önüne geçmek için araçlarıyla Dikmen bölgesinden dışarıya hiç çıkmadıkları ortaya çıktı.

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 120 bin liranın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan istihbari çalışmaların değerlendirilmesi sonucu harekete geçen ekiplerin Dikmen bölgesine gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 20 bin 300 paket sigaraya el konuldu. Şüphelilerin kendilerini kamufle etmek amacıyla PTS'ye hiç takılmadığı ve araçlarıyla Dikmen bölgesinden dışarıya çıkmadığı kaydedildi. 

Gece 02.00 ile 05.00 arası kaçak sigara satışı

Şüphelilerin yurda kaçak yollarla sokulan sigaraları Doğu ve Güneydoğu illerinden naklettiği belirlendi. Kaçak sigaraların Önder Mahallesi'nden gelen Suriye uyruklu şahıslara gece 02.00 ile 05.00 arasında Dikmen bölgesinde pazarlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kaçak sigaraları ayrıca Ulus bölgesinde iletişimde oldukları bazı kaçak sigara satıcılarına da pazarladıkları bildirildi. Polisin gerçekleştirdiği baskında şüphelilere ait 06 ve 33 plakalı araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 120 bin lira üzerinde 20 bin 300 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:31
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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