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Aktüel Ankara'da pazarların açılmama gerekçesi açıklandı
Aktüel

Ankara'da pazarların açılmama gerekçesi açıklandı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok pazarların açılmama sebebinin, toptancı hal girişi ve kasa fiyatlarına yapılan zamdan kaynaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 22:12:00 -
Ankara'da pazarların açılmama gerekçesi açıklandı

YENİ AKİT  ANKARA

Keçiören’de pazarların kurulmadığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok pazarcı esnafının toptancı hal müdürlüğünü zam nedeniyle protesto ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu ifadelere yer verdi, “Toptancı Hal Müdürlüğünün hal girişi ve kasa fiyatlarına yaptığı zamları protesto etmek için pazarcı esnafımız bugün tezgâh kurmamıştır, pazarlarımızın açılmama sebebi budur. Vatandaşlarımızın bilgisine…”

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