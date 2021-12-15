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Yerel Ankara'da özel hastanede yangın paniği
Yerel

Ankara'da özel hastanede yangın paniği

Ankara'nın Mamak ilçesindeki özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 00:25:00 -

Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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