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Ankara'da oyuncak sandığı silahla ablasını öldürdü

14 yaşındaki bir kız çocuğu, 12 yaşındaki erkek kardeşinin oyuncak sandığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:14
Ankara'da oyuncak sandığı silahla ablasını öldürdü

Olay, 21 Eylül Cuma günü Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen baba, arabasında meydana gelen arızadan dolayı çocukları Muhammed Ali B. (12) ve Havva Nur B. (14) ile birlikte İvedik Organize Sanayi Sitesi’ne gitti. Baba iş yerinin ustasıyla birlikte arabanın arızalanan parçasını almaya giderken, çocuklarını da iş yerine ait ofise bıraktı. İddiaya göre çocuklar burada oyun oynarken Muhammed Ali B., gördüğü pompalı tüfeği oyuncak sanarak eline aldı. Muhammed Ali B.’nin ablasına doğrulttuğu silahbir anda ateş aldı. Kurşun göğsüne isabet eden Havva Nur B. yere yığılırken, Muhammed Ali B. olayın şokuyla bağırarak kendini dışarıya attı. Muhammed Ali B.’nin çığlıklarını duyan çevre esnafı, olay yerine koştuğunda kanlar içinde yerde yatan küçük kızı gördü. Durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildiren vatandaşlar, bir yandan da küçük kıza ilk müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Havva Nur B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

“‘Ben ablamı vurdum’ diye bağırıyordu” 

Bir feryat duyduğunu ve ondan sonra olay yerine koştuğunu belirten bir esnaf, “Küçük bir çocuk feryat ediyordu. Bizde ne oldu diye oraya koştuk. Çocuk, ‘ben ablamı vurdum’ diye bağırıyordu. 12 yaşındaki bir çocuk, galiba 14 yaşındaki kız çocuğunu vurmuş. Silahın ofiste olduğu söyleniyor. Ben tam olarak görmedim. Çocuk ablasıyla oynarken kazayla bir şeyler olmuş. Sağlıkçılar geldi ama çocuğu kurtaramadılar. Babası perişan olmuştu. Kendini yerden yere vuruyordu. Babasıyla dükkan sahibi parça almaya gitmiş, hava sıcak diye de çocukları ofise bırakmışlar. O sırada olan oldu galiba” dedi. 

“Göğsüyle başı arasında bir yerden vurulmuştu” 

Olay yerine vardığında küçük kızın hayatını kaybettiğini belirten bir başka esnaf ise, “Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Diyecek bir şey yok. Çocuğun da psikolojisi bozulmuştur. Biz bile etkilendik olaydan. Kardeşi tüfekle oynarken yakın mesafeden vurmuş. Orada da can vermiş büyük ihtimalle. Komşular seferber oldu. Suni teneffüs, kalp masajı falan yaptılar ama maalesef olmadı. Babasını görmesin diye tuttuk. Rahatlatmaya çalıştık. Galiba göğsüyle başı arasında bir yerden vurulmuştu. Sağlıkçı bir arkadaş vardı, baya uğraştı ama olmadı” ifadelerini kullandı. 

Ölen kızın lise 1’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Acı olayı duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, bazı sınıf arkadaşları Havva Nur B.’nin fotoğrafını sosyal medyada “Unutulmayacaksın” başlığıyla paylaştı. 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:14
  1. silah
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