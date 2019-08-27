Ankara’da otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı Ankara’da duvara çarpan otomobildeki 4 kadın öğretmen yaralandı.

Ankara’da duvara çarpan otomobildeki 4 kadın öğretmen yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi İncek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GPB 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesinin duvarına çarptı. Kazayı gören okulun güvenlik görevlisi ve öğretmenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kazada sürücü ve ön koltukta oturan yaralı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada arka koltukta oturan kadınlar ise hafif yaralandı. Kazada yaralanan 4 kadın öğretmen, ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Yoldaki uzun fren izleri dikkat çekerken, kazaya başka bir unsurun etki edip etmediği yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.