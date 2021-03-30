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Gündem Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Gündem

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:16:00 - 2021-03-30 11:13:00
Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

77 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi" açıklamasını yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerden 54'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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