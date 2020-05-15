Ankara'da online karate turnuvası yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla karatede online kata turnuvası düzenlendi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, 8 kategoride yapıldı. 2006-2013 doğumlu çocukların katıldığı turnuvada 89 erkek, 90 kız olmak üzere 179 sporcu yer aldı.

Elemelerden sonra toplam 36 sporcunun kaldığı kata turnuvasının finalleri canlı yayınla Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün merkezinde gerçekleşti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in de izlediği organizasyonda, genç sporcular evlerinden katıldıkları yarışmada yaptıkları kata hareketleriyle beğeni topladı. Özel sporcu Talha Yavuz da kısa bir kata gösterisi yaptı.

Turnuvanın sonuçları 19 Mayıs'ta duyurulacak.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine katıldıkları için gençlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli gençlerimiz, evlatlarımız, kıymetli aileler, öncelikle hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle bayramınızı kutluyorum. İnşallah ileride hepiniz ülkemizi temsil edeceksiniz. Spor hayatınızın devamını temenni ediyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizin hediyelerinin hepsini ben teslim edeceğim. Sokağa çıkma kısıtlamanız olduğu için bizzat evlerinize ben getireceğim. Hepinizi tebrik ediyorum."

Mustafa Çelik, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'la da yarışmalar sırasında telefonda kısa bir görüntülü konuşma yaparak, "Sizin nezdinizde bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok disiplinli bir organizasyon. Karate camiası yine farkındalığını gösterdi." ifadelerini kullandı.