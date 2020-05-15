  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Spor

Ankara'da online karate turnuvası yapıldı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik: "Dereceye giren tüm kardeşlerimizin hediyelerinin hepsini ben teslim edeceğim. Sokağa çıkma kısıtlamanız olduğu için bizzat evlerinize ben getireceğim"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:12:52 -
Ankara'da online karate turnuvası yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla karatede online kata turnuvası düzenlendi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, 8 kategoride yapıldı. 2006-2013 doğumlu çocukların katıldığı turnuvada 89 erkek, 90 kız olmak üzere 179 sporcu yer aldı.

Elemelerden sonra toplam 36 sporcunun kaldığı kata turnuvasının finalleri canlı yayınla Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün merkezinde gerçekleşti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in de izlediği organizasyonda, genç sporcular evlerinden katıldıkları yarışmada yaptıkları kata hareketleriyle beğeni topladı. Özel sporcu Talha Yavuz da kısa bir kata gösterisi yaptı.

Turnuvanın sonuçları 19 Mayıs'ta duyurulacak.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine katıldıkları için gençlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli gençlerimiz, evlatlarımız, kıymetli aileler, öncelikle hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle bayramınızı kutluyorum. İnşallah ileride hepiniz ülkemizi temsil edeceksiniz. Spor hayatınızın devamını temenni ediyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizin hediyelerinin hepsini ben teslim edeceğim. Sokağa çıkma kısıtlamanız olduğu için bizzat evlerinize ben getireceğim. Hepinizi tebrik ediyorum."

Mustafa Çelik, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'la da yarışmalar sırasında telefonda kısa bir görüntülü konuşma yaparak, "Sizin nezdinizde bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok disiplinli bir organizasyon. Karate camiası yine farkındalığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı