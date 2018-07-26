THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Ankara'da önce çantasını buldular! Onu görünce dehşete kapıldılar

Mevlana Bulvarı'nda cesedi bulunan ve üzerinden Lale Ö.B. adına düzenlenmiş kimlik  belgesi çıkan kadının, trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği  değerlendiriliyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:04
Ankara'da önce çantasını buldular! Onu görünce dehşete kapıldılar

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı  Akköprü Kavşağı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir kadın cesedi olduğunu  gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini  belirledi.

Üzerinden Lale Ö.B. adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kadının  cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, bu kişinin trafik kazası sonucu hayatını  kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ekipler, cesedin yol kenarına atılmış  olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçiliği yakınında patlama!
    1. ABD Büyükelçiliği yakınında patlama!
    2. Trump ve Putin arasındaki görüşmede..
    3. Kemal Kılıçdaroğlu: Yönetimsel değil..
    4. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?
    5. Yardım isteyen genç kız için Bakanlık..
    6. TSK duyurdu: Diyarbakır'da 2 terörist..
    7. Donald Trump: AB ile anlaşma sağladık
    8. TBMM 1 Ekime'e kadar tatile girdi!
    9. Ankara'da önce çantasını buldular! Onu..
    10. Barenboim: İsrailli olduğum için..
    11. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı..
    12. FETÖ'cünün hayranlığı: İlgimi çekti,..
    13. İşte Akşener'in koltuğuna talip olan..
    14. 'Papaz Brunson' için Amerika'dan ilk..
    15. Kanlı Ay tutulması nedir?
    16. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    17. Murat Boylu kimdir? Nereli kaç yaşında?
    18. Alman gazetesinden akılalmaz iddia...
    19. Kılıçdaroğlu'nun alacağı kanal belli..
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha!..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!