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Ankara’da okullar tatil mi? Valilik uyardı! Sahte görsel

Ankara Valiliği sosyal medyada dolaşan Valilik sitesindeki tatil duyurusu görseli ile Ankara Valisi Vasip Şahin’in Twitter hesabından açıklanmış gibi paylaşılan tatil açıklamasının gerçek olmadığını duyurdu.

13 Aralık 2018 Perşembe 06:48
Ankara’da okullar tatil mi? Valilik uyardı! Sahte görsel

Ankara Valiliği yetkilileri, meteorolojik verilere göre yarın için okulların tatil edilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Ankara'da yoğun kar yağışıAnkara'da dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu gece etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak kar yağışı, kentin cadde ve sokaklarını kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı kişiler kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar görüldü. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.daha fazla video için

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 06:48
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