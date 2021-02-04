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Yaşam Ankara'da mutasyon virüs iddiasıyla bir bina karantinaya alındı
Yaşam

Ankara'da mutasyon virüs iddiasıyla bir bina karantinaya alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sakinlerinin, koronavirüs testleri pozitif çıkan bir bina karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 00:17:00 -
Ankara'da mutasyon virüs iddiasıyla bir bina karantinaya alındı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 21 daire bulunan bir binada 6 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bina mutasyonlu virüs iddiasıyla karantinaya alınırken, virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü.

Toplantıya koronavirüslü bir kişi katıldı

Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan 21 dairelik apartmanda 31 Ocak günü binaya güvenlik sistemi kurulması amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıda korona virüs vakalı bir kişinin katıldığı ve fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı iddia edildi.

 

Bina karantinaya alındı

Durumu öğrenen filyasyon ekipleri 21 daireden oluşan 56 kişiye PCR taraması yaptı. Yapılan tarama sonucunda 10 daireden 6 kişinin sonucu pozitif çıkarken 25 kişinin ise temaslı olduğu sağlık ekiplerince tespit edildi. Ayrıca diğer 25 kişinin ise normal hayatlarına devam ettiği öğrenildi. Apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sağlık durumları iyi olan korona virüs hastaları, evlerinde ilaç tedavisine başladı. Binada oturanların temel ihtiyaçları ise, yakınları tarafından karşılanıyor.

Apartman sakinlerinden Osman Eroğlu, “Toplantıya katılan bir kişide korona virüs testi pozitif çıkıyor. Daha sonra bu 5 kişiye bulaşıyor. Bu toplantıya o 6 kişiden 3’ü katılıyor ama onlarda bu durumun farkında değiller. Mutasyonlu çıkınca, bize de testler yapıldı. Bizim testler negatif çıktı. Diğer 4 kişi ise hastanelerde yatıyor ve gözetim altında tutulduğunu öğrendik. Binaya şuan girişler ve çıkışlar yasak. Ayın 13’üne kadar karantinadayız. İhtiyaçlarımızı akrabalarımız karşılıyor bazen de markette çalışanlar getiriyor” dedi.

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